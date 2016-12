Taylor Swift, nuovo album e look Anni 50

foto LaPresse Correlati VERSIONE RETRO' 10:39 - Sentimenti che spaziano dall'amore alla frustrazione, dalla gelosia alla confusione. Dopo due anni la cantante country-pop Taylor Swift torna con un nuovo album a ottobre, "Red". Ad annunciarlo è la 22enne in una live chat: "Ho scelto di chiamarlo così per le emozioni che esploro nell'album. Sono come le tumultuose, pazze, intense relazioni che ho avuto negli ultimi anni", racconta e intanto si concede un po' di relax con un costume Anni 50. - Sentimenti che spaziano dall'amore alla frustrazione, dalla gelosia alla confusione. Dopo due anni la cantante country-poptorna con un nuovo album a ottobre, "". Ad annunciarlo è la 22enne in una live chat: "Ho scelto di chiamarlo così per le emozioni che esploro nell'album. Sono come le tumultuose, pazze, intense relazioni che ho avuto negli ultimi anni", racconta e intanto si concede un po' di relax con un costume Anni 50.

"Nella mia mente - ha spiegato - tutte quelle emozioni sono rosse. Non c'è niente nel mezzo. Non c'è un beige per quei sentimenti". Il quarto album della sua carriera contiene 16 brani, realizzati anche in collaborazione con altri artisti e cantautori.



La Swift ha anche confermato un duetto con il cantante inglese Ed Sheeran e ha rivelato che la canzone è stata scritta mentre erano seduti su un trampolino. Il primo singolo dell'album si chiama "We Are Never Ever Getting Back Together", brano che l'artista ha descritto sarcasticamente come "toccante e sensibile", e si tratta di una canzone romantica dedicata al suo ex fidanzato.



Il suo terzo lavoro "Speak Now" ha venduto oltre un milione di copie durante la prima settimana. In totale la Swift ha venduto 22 milioni di album e 50 milioni di singoli. Il suo tour mondiale "Speak Now World Tour" l'ha portata in 19 nazioni registrando il tutto esaurito ai concerti. Nei primi mesi di quest'anno la popstar ha guadagnato 57 milioni di dollari. La cantante è legata sentimentalmente a Conor Kennedy, il figlio maggiore di Robert F. Kennedy Jr e della defunta Mary Richardson Kennedy.