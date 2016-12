Vasco: "Torno e preparo una grande festa"

foto Facebook Correlati A MOLLO IN PISCINA 09:44 - Vasco Rossi, immortalato da "Chi" durante la sua vacanza in Puglia, ha annunciato attraverso Facebook il suo ritorno sul palco, dando appuntamento ai suoi fan a giugno del prossimo anno. "Farò certamente un concerto per giugno 2013 - ha scritto il rocker, prima di tessere le lodi della regione che lo ospita - Gente splendida, aperta e sincera. Sì, mi fermerò qui per un po' e l'otto settembre ci sarà una grande festa". , immortalato da "Chi" durante la sua vacanza in Puglia,attraverso Facebook, dando appuntamento ai suoi fan a giugno del prossimo anno. "Farò certamente- ha scritto il rocker, prima di tessere le lodi della regione che lo ospita - Gente splendida, aperta e sincera. Sì, mi fermerò qui per un po' e".

Nell'attesa di tornare di nuovo sul palco, il prossimo giugno, Vasco si sta intanto godendo un po' di relax in Puglia. Il cantante è rimasto così affascinato dalle bellezze della regione da scegliere proprio Castellaneta marittima, nel tarantino, come location per il suo prossimo live, previsto per l'8 settembre.



"Credevo che la Puglia finisse a Gallipoli, ho scoperto il mare Ionio!!! E Castellaneta marittima... Una marea di alberghi parchi giochi, piscine, discoteche e mare blu - ha commentato il Blasco su Facebook - Sì, mi fermerò qui per un po'... E l'otto settembre ci sarà una grande festa".