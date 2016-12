Nozze Placido, Al Bano canta l'Ave Maria

foto Ansa Correlati NIENTE AVE MARIA

Le foto del matrimonio 09:10 - Tutto secondo tradizione, dagli abiti al riso, compresa l'Ave Maria che Al Bano alla fine ha potuto dedicare ai novelli sposi, terminato il rito religioso, archiviando ogni polemica. Michele Placido, 66 anni, e Federica Vincenti, 29, sono convolati a nozze nella chiesa di San Nicola a Cisternino, nel Brindisino. Sfumata quindi la "bufera" sull'Ave Maria per via del no secco della Chiesa locale.

"Non immaginavo così tanto affetto, così tanta gente. Ne sono felice", ha detto Michele Placido subito dopo la cerimonia per il sì, quando a bordo di una Mercedes, insieme con la sposa, Federica Vincenti, stava per lasciare la chiesa matrice di Cisternino, scelta per il matrimonio. La coppia è stata circondata da centinaia di persone che hanno atteso la fine della cerimonia assiepati dietro le transenne e perfino sui balconi dei palazzi circostanti.



Gli sposi, dopo il lancio dl riso da parte degli invitati, hanno percorso a piedi un breve tratto e hanno salutato la gente che era lì e applaudiva.