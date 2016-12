Niente "Ave Maria" per Al Bano

foto Ufficio Stampa Mediaset 16:29 - Si scalda l'atmosfera attorno al matrimonio tra Michele Placido e l'attrice Federica Vincenti. Infatti dagli ambienti ecclesiastici locali è arrivato il veto ad Al Bano a cantare in chiesa l'Ave Maria di Bach/Gounod, perché non è un canto religioso. "E' pazzesco - reagisce il cantante -, ho cantato l'Ave Maria in tutto il mondo, anche davanti a papa Giovanni Paolo II, e ora arrivo a casa mia, nella mia terra e mi sento dire che non posso cantarla". - Si scalda l'atmosfera attorno al matrimonio tra Michele Placido e l'attrice Federica Vincenti. Infatti dagli ambienti ecclesiastici locali è arrivato il veto ad Al Bano a cantare in chiesa l'Ave Maria di Bach/Gounod, perché non è un canto religioso. "E' pazzesco - reagisce il cantante -, ho cantato l'Ave Maria in tutto il mondo, anche davanti a papa Giovanni Paolo II, e ora arrivo a casa mia, nella mia terra e mi sento dire che non posso cantarla".

Al Bano è incredulo e indispettito e fa scoppiare la polemica a qualche ora dalle nozze che si tengono a Cisternino nella chiesa matrice, dedicata a San Nicola.



"E' pazzesco - sbotta -, è una decisione che non posso accettare né come cantante né come cristiano. L'ho cantata in tutto il mondo, davanti a papa Giovanni Paolo II, a madre Teresa di Calcutta, a don Luigi Verzè e ora, a casa mia, nella mia terra, mi sento dire che non posso cantarla, specie in un giorno dal significato religioso importante come quello della Madonna dell'Assunta, siamo davvero all'assurdo!".