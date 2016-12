Battiato, tempo di "Apriti Sesamo"

foto LaPresse 14:44 - Uscirà a fine ottobre il nuovo album di inediti di Franco Battiato dal titolo "Apriti Sesamo" per Universal Music Italia. Fino a settembre l'artista sarà impegnato con le ultime due date dello Short Summer Tour: l'8 settembre sarà a Cremona all'Arena Giardino e poi il 9 a Marina di Pietrasanta (Lucca) con il suo set live. L'ultimo album di inediti di Battiato, "Inneres Auge", risale al 2009. - Uscirà a fine ottobre il nuovo album di inediti di Franco Battiato dal titolo "Apriti Sesamo" per Universal Music Italia. Fino a settembre l'artista sarà impegnato con le ultime due date dello Short Summer Tour: l'8 settembre sarà a Cremona all'Arena Giardino e poi il 9 a Marina di Pietrasanta (Lucca) con il suo set live. L'ultimo album di inediti di Battiato, "Inneres Auge", risale al 2009.

Per lui dunque quest'anno l'attività è davvero intensa. Nemmeno il tempo di finire il tour e il cantautore siciliano si troverà a dover promuovere il nuovo lavoro, per il quale c'è grande attesa.



Intanto però conviene concentrarsi sulle ultime date live. Sul palco con lui ci sono al pianoforte Carlo Guaitoli, Angelo Privitera, tastiere e programmazione, il Nuovo Quartetto Italiano: Alessandro Simoncini - violino, Luigi Mazza - violino, Duccio Beluffi - viola, Luca Simoncini - violoncello, e poi alla chitarra Davide Ferrario, al basso Lorenzo Poli e alla batteria Giordano Colombo.



Solo per il concerto di Alba (Cuneo) sarà accompagnato da pianoforte, tastiere e quartetto.