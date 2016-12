Il padre di Culkin: "Paura per la sua salute"

foto Afp Correlati EX BAMBINO PRODIGIO 14:01 - "Spero che le persone giuste si prendano cura di lui". Queste la replica di Kit Culkin, padre dell'ex bambino prodigio Macaulay Culkin (protagonista del film "Mamma ho perso l'aereo) sulla presunta dipendenza dall'eroina del figlio. A lanciare l'allarme era stato qualche giorno fa il "National Enquirer", diagnosticandogli appena sei mesi di vita. L'attore ha però smentito la notizia, definendola "un'invenzione ridicola". - "le persone giuste". Queste la replica di Kit Culkin,(protagonista del film "Mamma ho perso l'aereo) sulla presuntadel figlio. A lanciare l'allarme era stato qualche giorno fa il "National Enquirer", diagnosticandogli. L'attore ha però smentito la notizia, definendola "un'invenzione ridicola".

Le preoccupazioni su una presunta dipendenza dall'eroina dell'ex bambino prodigio Macaulay Culkin (protagonista di "Mamma ho perso l'aereo") erano iniziate lo scorso febbraio, quando erano uscite alcune foto in cui appariva molto deperito.



"Quando Kit (padre dell'attore, ndr) ha visto le foto, ma non è riuscito a parlarne; era troppo scosso - ha dichiarato Jeanette Krylowski, matrigna di Culkin - Quando le ho viste ho pensato Oh no, non sta per niente bene. O è devastato da qualche malattia o ha grossi problemi di droga".



A lanciare un nuovo segnale di allarme - qualche giorno fa - il National Enquirer che in un articolo-shock aveva denunciato la dipendenza dall'eroina dell'attore, diagnosticandoli appena sei mesi di vita. Il portavoce di Culkin ha immediatamente smentito la notizia, archiviandola come "un'invenzione ridicola".



Di certo la vita della star, che oggi ha 31 anni, è stata influenzata negativamente dall'improvviso successo, arrivato quando aveva appena 10 anni. L'ultimo periodo, poi, è stato particolarmente difficile per Culkin: nel 2008 ha infatti perso la sorella Dakota in un incidente d'auto, mentre nel 2011 si è separato dalla collega Mila Kunis, dopo una storia d'amore durata quasi dieci anni.