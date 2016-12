Look fresco e sbarazzino per Miley Cyrus

foto Twitter Correlati NUOVO LOOK

SEXY E SELVAGGIA 12:08 - E' il taglio di tendenza dell'estate e Miley Cyrus non ha resistito: l'attrice ha infatti rasato i suoi lunghi capelli biondi, sfoggiando un look più grintoso e sbarazzino. Su Twitter Miley ha condiviso con i suoi fan il "fatidico" momento, quando si è affidata alle mani esperte dell'hairstylist Chris McMillan. "Mi sento così felice, carina e libera" ha cinguettato la Cyrus a lavoro finito, soddisfatta del risultato. - E' il taglio di tendenza dell'estate enon ha resistito: l'attrice ha infatti, sfoggiando un look più grintoso e sbarazzino. SuMileycon i suoi fan i, quando si è affidata alle mani esperte dell'hairstylist Chris McMillan. "" ha cinguettato la Cyrus a lavoro finito, soddisfatta del risultato.

Abbandonata la folta chioma bionda, la fidanzatina di Liam Hemsworth, ha deciso di darci un taglio. Per il drastico cambio di look l'attrice si è affidata alle mani esperte dell'hairstylist delle star Chris McMillan, per la "modica" cifra di 1000 dollari.



Miley ha condiviso il momento su Twitter, gettando nella disperazione centinaia di fan. "Se non avete qualcosa di carino da dire non dite nulla - ha prontamente replicato la Cyrus - I miei capelli sono attaccati alla testa e se ne stanno andando. Bye bye"



Un taglio più grintoso e sbarazzino per la 19enne, da maggio ufficialmente fidanzata con l'attore Liam Hemsworth, che ha deciso di affrontare la sfida del matrimonio con un mood decisamente rock.