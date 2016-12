Kristen Stewart, paura per le parole di Pattinson

foto Ap/Lapresse 12:10 - Dal giorno della notizia del tradimento subito si è chiuso in un rigoroso silenzio. Ma ora Robert Pattinson parla. E Kristen Stewart teme per ciò che l'ex fidanzato (tradito) potrà dire nell'intervista che ha deciso di concedere al "Daily Show". "Kristen è molto nervosa riguardo ciò che robert potrà dire - ha confidato a "Radar Online" una fonte vicina all'attrice -. Confida sul fatto che Robert, persona molto riservata, non vorrà alimentare gossip". - Dal giorno della notizia del tradimento subito si è chiuso in un rigoroso silenzio. Ma ora Robert Pattinson parla. E Kristen Stewart teme per ciò che l'ex fidanzato (tradito) potrà dire nell'intervista che ha deciso di concedere al "Daily Show". "Kristen è molto nervosa riguardo ciò che robert potrà dire - ha confidato a "Radar Online" una fonte vicina all'attrice -. Confida sul fatto che Robert, persona molto riservata, non vorrà alimentare gossip".

Persona riservata Pattinson lo è di certo, ma questa volta bisogna fare i conti con la rabbia e la delusione per quanto accaduto. Il timore è che Jon Stewart, che condurrà l'intervista, possa fare qualche battuta divertente per spinger Robert a lasciarsi andare.



"Kristen è una persona con senso dell'uomorismo - continua la fonte - ma su questa cosa non ha per nulla voglia di scherzare. Sta soffrendo e incrocia le dita per ché Jon non tocchi l'argomento e si concentri sulla promozione del nuovo film di Pattinson, 'Cosmopolis'".