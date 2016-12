"I mercenari 2", muscoli e azione anni '80

15:08 - Presentato in anteprima a Londra "I mercenari 2", diretto da Simon West e seguito dl primo capitolo uscito nel 2010. Il film segna il ritorno sul grande schermo degli attori-simbolo dell'epoca d'oro dell'action-movie americano: Sylvester Stallone, Bruce Willlis, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme e Chuck Norris. Tutti con qualche rughetta in più, è vero, ma in gran forma e pronti a far trionfare la giustizia.

Dai tempi di "Rambo" e "Conan" il mondo è cambiato e i protagonisti di quell'epoca d'oro del cinema tutto muscoli e azione hanno intanto intrapreso strade differenti. "Sono molto felice di essere stato nello show-business in quegli anni, così come sono felice di essere stato governatore della California - ha infatti dichiarato Schwarzenegger alla première di londra - E ora sono felicissimo di essere tornato al cinema".



Un ritorno dal sapore anni 80, quindi, che vede gli attori-feticcio di quegli anni con qualche rughetta in più, ma non per questo meno combattivi e pronti all'azione. Ne "I Mercenari 2" Swarzy combatte infatti fianco a fianco con altre icone viventi come Sylvester Stallone, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme e Chuck Norris.



Questa volta la missione che Barney Ross (Sylvester Stallone) e la sua indomita squadra devono affrontare è molto personale. Dopo che Tool (Mickey Rourke), cuore e anima del gruppo, è stato brutalmente ucciso, i suoi compagni hanno infatti giurato vendetta. A loro si aggiunge anche Fiona, la giovane e ribelle figlia di Tool, che viene però catturata e tenuta in ostaggio da uno spietato dittatore.