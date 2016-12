Jennifer Aniston sposerà Justin Theroux

Correlati Jennifer e Justin presto all'altare 14:25 - Mentre s'infittisce il mistero sulle imminenti nozze tra Brad Pitt e Angelina Jolie, qualcun altro sta per andare all'altare. Jennifer Aniston, ex di Pitt ha infatti accettato la proposta di matrimonio, anche se la data è ancora da definire, del suo fidanzato, l'attore e sceneggiatore Justin Theroux. - Mentre s'infittisce il mistero sulle imminenti nozze tra Brad Pitt e Angelina Jolie, qualcun altro sta per andare all'altare. Jennifer Aniston, ex di Pitt ha infatti accettato la proposta di matrimonio, anche se la data è ancora da definire, del suo fidanzato, l'attore e sceneggiatore Justin Theroux.

La cosiddetta "fidanzatina d'America" quindi avrà presto i suoi secondi fiori d'arancio. A darne notizia è stato l'agente dell'attore 41enne che, parlando a People, ha aggiunto qualche dettaglio: "Justin ha avuto un regalo di compleanno fantastico venerdì quando Jennifer ha accettato la sua proposta di matrimonio". La coppia che ha recitato nel recente film 'Nudi e felici', ha cominciato a frequentarsi nel maggio 2011.



La Aniston, 43 anni, è stata sposata con Brad Pitt, ma ha divorziato nel 2005 dopo 5 anni di unione con l'attore che ha poi messo su famiglia con Angelina Jolie. Una famiglia numerosa, argomento questo che non piace molto alla Aniston. L'attrice infatti ha liquidato così il tema figli in una intervista alla Cbs: "La maternità non misura il livello della mia felicità o il successo della mia vita e la mia personale realizzazione", ha detto la attrice il cui successo è esploso con la serie tv 'Friends'. Theroux, invece, non è mai stato sposato.