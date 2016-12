Playboy, 50 anni di seduzione ed erotismo

foto Playboy Correlati MEZZO SECOLO DI CONIGLIETTE 10:31 - Fu Marilyn Monroe la prima coniglietta della storia di "Playboy". Era il 1953 è l'icona sexy di Hollywood posò completamente nuda per quello che sarebbe diventato il magazine erotico più famoso al mondo, suscitando uno scandalo senza precedenti. In 50 anni la rivista di Hugh Hefner ne ha fatta di strada, mantenendo lo stesso spirito trasgressivo e giocoso, riuscendo a far spogliare le donne più belle del pianeta. - Fula prima coniglietta della storia di "". Era il 1953 è l'icona sexy di Hollywood posòper quello che sarebbe diventato il magazine erotico più famoso al mondo, suscitando. Inla rivista dine ha fatta di strada, mantenendo lo stesso spirito trasgressivo e giocoso,riuscendo a

Dalle pin-up dalle forme generose degli anni '50, come l'indimenticabile Monroe, alle lolite frizzanti degli anni '60, maliziose e seducenti figlie del boom economico. Icona di questo decennio l'attrice italo-americana Angela Dorian. Le foto di Angela sono diventate molto famose soprattutto perché conservate gelosamente dagli astronauti dell'Apollo 12, nella loro traversata verso la luna.



La rivista ha attraversato anche i controversi anni della "febbre del sabato sera", negli anni 70, mostrando senza veli bellezze da togliere il fiato. Regina del dance-floor per Playboy la modella Candy Loving che, nonostante una carriera non brillante, è rimasta scolpita nella memoria dei fan per la sua bellezza acqua e sapone.



Ma è con gli anni '80 che i canoni di bellezza cambiano e diventano estremi, i fisici si scolpiscono e si mettono in mostra. Emblema di questi anni "esagerati" il fascino selvaggio e spregiudicato della Bond girl Barbara Carrera.



Con gli anni '90 le modelle scendono in campo diventando "top" e ritagliandosi il loro posto al sole in tutti gli aspetti della vita quotidiana. "Playboy" non si fa trovare impreparato e fotografa il cambiamento attraverso gli scatti hot della supermodel Stephanie Seymour.



Il nuovo millennio è alle porte e la donna cambia: diventa consapevole del proprio corpo e non ha paura di metterlo in mostra. E' il momento di Angie Everthart, musa di "Playboy" per i primi anni post-2000. Mezzo secolo di bellezze da togliere il fiato, ma la sfida è ancora aperta: chi sarà le bellezza che interpreterà al meglio lo spirito della prossima decade?