Blake, overdose dopo gli sms di Amy

22:44

- Una serie di sms dalla tomba hanno indotto l'ex marito di Amy Whinehouse all' overdose di eroina che lo ha messo in coma . Blake Fielder-Civil era uscito di prigione due settimane fa e aveva ricominciato a usare un cellulare che per oltre un anno era rimasto inattivo. Lo ha rivelato la madre di Blake, Georgette, al "Sun on Sunday".