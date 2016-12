Cinema in lutto: è morto Carlo RambaldiAddio al maestro degli effetti speciali

20:50 - E' morto Carlo Rambaldi, tre volte Premio Oscar per gli effetti speciali di "King Kong", "Alien" ed "E.T.". Lo ha reso noto Mario Caligiuri, assessore alla cultura della Regione Calabria. Nato il 15 settembre del 1925 a Vigarano Mainarda (Ferrara), Rambaldi è deceduto a Lamezia Terme (Catanzaro), dove viveva.

I funerali saranno celebrati domani alle 16 nella Chiesa del Rosario di Lamezia Terme. A officiare il rito sarà don Natale Colafati, parroco della Chiesa del Rosario e direttore dello Istituto Teologico Calabro San Pio X di Catanzaro, ex seminario regionale.



Maestro di un cinema di altri tempi, dove contava il lavoro artigianale e non quello del computer, Rambaldi ha dato vita ai sogni e alle fantasie di almeno due generazioni.



Dagli spaventi casarecci dell'horror di Dario Argento ("Profondo Rosso"), al King Kong umanamente innamorato di Jessica Lange nel kolossal del 1976 prodotto da De Laurentiis, fino ad arrivare alla creatura che forse ha segnato maggiormente la sua carriera, ovvero il tenero extraterrestre di "E.T.", favola firmata Spielberg nel 1982.



La creatura da un altro mondo che si perde nella provincia americana, con il collo lunghissimo e il corpo tozzo, e con il dito lungo e dalla terminazione illuminata divenuto ormai un'icona del cinema di tutti i tempi, ha rappresentato l'apice del lavoro di Rambaldi.



Non va dimenticato però il suo contributo ad altri capolavori della fantascienza, come "Incontri ravvicinati del terzo tipo" e "Alien", e anche a film decisamente meno riusciti come "Dune" o "King Kong 2", comunque nobilitati dalla sua arte.



A chi gli chiedeva del suo lavoro rispondeva che "si è persa la magia, come quando un prestigiatore rivela i suoi trucchi ai presenti. Adesso tutti i ragazzi possono creare i propri effetti speciali con il computer di casa". Tutti possono creare tutto, ma nessuno riesce più a ricreare la magia delle creature di Rambaldi.