Lady Gaga, nuda e romantica su "Vogue"

Chioma biondo platino stile leonessa e longdress fucsia per la camaleontica Lady Gaga che, sulla copertina di "Vogue", mette a nudo il suo lato più romantico. All'interno, uno scatto hot che la ritrae seduta senza veli con in testa un vistoso cappello piumato, sempre fucsia, opera del fotografo Steven Jones. Fotografie che dovevano rimanere segrete, ma che la cantante ha voluto condividere a tutti i costi con i suoi fan.

Una nuova Lady Gaga, quindi, che avrebbe dovuto rimanere segreta ancora per qualche tempo. La cantante non ha però saputo resistere e ha condiviso gli scatti sul suo profilo Twitter.



"Non vi preoccupate - aveva cinguettato ai suoi fan la Gaga - ho bombardato di messaggi la Wintour (direttrice di Vogue, ndr.) per tutta la mattina nel tentativo di ottenere quella copertina. La prossima mossa sarà quella di mandare bagel a Vogue, una complessa guerra ai carboidrati".



E ancora: "Vogue mi ha fatto avere il numero di settembre, sono in copertina, è favoloso, non vedo l'ora di mostrarvelo". "Sono cosi emozionata di mostrarvi il numero di settembre tra 30 minuti".



E poi il tweet finale in cui pubblica la foto della copertina del mensile di moda. Il contenuto dell'articolo non è ancora stato diffuso ma fonti stampa ritengono che si parlera' molto del suo nuovo profumo "Fame", che è stato definito da Vogue "il profumo piu' innovativo dell'ultimo ventennio".



Lady Gaga ha poi chiesto scherzosamente scusa alla direttrice di Vogue Usa Anna Wintour, per aver diffuso la notizia: "Mi dispiace Anna, ma i ragazzi clandestini se lo meritano. Un Bacio".