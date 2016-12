Dai figli dedica a Whitney con tattoo

foto Twitter 11:00 - Un amore a fior di pelle, un amore inciso sul proprio corpo per sempre. I figli di Whitney Houston, Bobby Kristina e Nick Gordon, si sono infatti tatuati sul polso le iniziali della mamma scomparsa l'11 febbraio e hanno postato l'immagine su Twitter con il commento: "Ora sei davvero sempre con noi mamma :( Ti amiamo". - Un amore a fior di pelle, un amore inciso sul proprio corpo per sempre. I figli di, si sono infatti tatuati sul polso le iniziali della mamma scomparsa l'11 febbraio e hanno postato l'immagine sucon il commento: "Ora sei davvero sempre con noi mamma :( Ti amiamo".

Whitney avrebbe compiuto 49 anni il 9 agosto, quindi il tatuaggio realizzato da Bobby Kristina e Nick può essere visto come una sorta di modo di festeggiare il compleanno della mamma.



A rendere il tutto meno poetico c'è il particolare che Bobby Kristina e il suo ragazzo (Nick è in realtà il fratellastro, adottato da Whitney) avrebbero filmato la loro visita dal tatuatore in vista di un prossimo reality show.