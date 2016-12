"Matt Bomer è troppo gay per 50 Sfumature"

foto Ap/Lapresse Correlati TU COSA NE PENSI?

CACCIA AI PROTAGONISTI DEL FILM 10:02 - La realizzazione del film è solo in cantiere ma "50 sfumature di grigio" trova modo di far parlare continuamente di sé. A far scalpore questa volta sono state le parole dello scrittore Bret Easton Ellis ("American Psycho") che ha liquidato in modo, a dir poco, politicamente scorretto, uno dei pretendenti al ruolo di protagonista del film, Matt Bomer. "Non è giusto per interpretare Christian Grey - ha detto - perché è troppo gay". - La realizzazione del film è solo in cantiere ma "50 sfumature di grigio" trova modo di far parlare continuamente di sé. A far scalpore questa volta sono state le parole dello scrittore("American Psycho") che ha liquidato in modo, a dir poco, politicamente scorretto, uno dei pretendenti al ruolo di protagonista del film,. "Non è giusto per interpretare- ha detto - perché è troppo".

Bomer è diventato celebre con la serie "White Collar", e proprio il ruolo interepretato in quella situazione ha convinto Ellis che l'attore non farebbe al caso della riduzione cinematografica di "50 sfumature di grigio", per la quale lo scrittore si è offerto di curare la sceneggiatura.



"Ok, lo dirò - ha scritto su Twitter -. Matt Bomer non è adatto per Christian Grey perché è apertamente gay. E' grande per altri ruoli, ma questo è un gioco troppo grande". Ha poi continuato spiegando che secondo lui "Bomer è incredibilmente affascinante e anche un ottimo attore ma credo che in White Collar appaia completamente gay. E per questo non può essere CG".



Infine la difesa dalle accuse di omofobia. "Non lo sto discriminando per i suoi gusti sessuali. '50 sfumature di grigio' richiede un attore che sia completamente attratto dalle donne. Capito?".