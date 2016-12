Anche LaBeouf nel "porno" di Von Trier

foto LaPresse Correlati GAINSBOURG: "FARO' UN PORNO"

KIRSTEN DUNST, NUDA PER LA PRIMA VOLTA PER VON TRIER 10:07 - Shia LaBeouf potrebbe aggiungersi al cast del nuovo film di Lars von Tier, l'erotico "The Nymphomaniac", con Charlotte Gainsboug, Stellan Skarsgard e Nicole Kidman. L'attore di "Trasformers", che si è messo letteralmente a nudo nel videoclip del gruppo islandese degli Sigur Ros, sarebbe in trattative con il regista di "Melancholia". Le riprese di "The Nymphomaniac" cominceranno a settembre. - Shia LaBeouf potrebbe aggiungersi al cast del nuovo film di Lars von Tier, l'erotico "The Nymphomaniac", con Charlotte Gainsboug, Stellan Skarsgard e Nicole Kidman. L'attore di "Trasformers", che si è messo letteralmente a nudo nel videoclip del gruppo islandese degli Sigur Ros, sarebbe in trattative con il regista di "Melancholia". Le riprese di "The Nymphomaniac" cominceranno a settembre.

Il film racconta la storia di una donna alle prese con un vero e proprio viaggio erotico che la conduce al passaggio verso la vita adulta. La protagonista sarà la Gainsbourg che, nonostante abbia già avuto a che fare con Von Trier in "Antichrist", si è detta piuttosto preoccupata di dove potrà condurla il regista danese.



Il quale dal canto suo ha rassicurato sul fatto che il film sarà pieno di scene erotiche spinte anche se non sarà un film porno. Dipende dalla definizione che uno intende dare di porno. Anche opere precedenti di Von Trier come appunto "Antichrist" o "Gli idioti" non potevano certo essere definite pornografiche, questo non impediva loro di contenere scene di sesso non simulato.