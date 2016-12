In coma l'ex marito di Amy Winehouse

foto LaPresse 13:48 - L'ex marito di Amy Winehouse, Blake Fielder-Civil, è finito in rianimazione per un' overdose di alcol e droga. Fielder-Civil, a quanto riporta il tabliod britannico "Sun", è stato trovato a letto senza conoscenza, a seguito dell'abuso di alcolici, morfina e eroina. L'uomo sarebbe stato ricoverato d'urgenza nell'ospedale di Dewsbury, nello Yorkshire, e i medici lo avrebbero fatto entrare in coma per disintossicarlo. , Blake Fielder-Civil,. Fielder-Civil, a quanto riporta il tabliod britannico "Sun", è stato trovato a letto senza conoscenza, a seguito dell'abuso di alcolici, morfina e eroina. L'uomo sarebbe stato ricoverato d'urgenza nell'ospedale di Dewsbury, nello Yorkshire, e i medici lo avrebbero

"I dottori non conoscono la prognosi, non escludono danni cerebrali - ha dichiarato la fidanzata Sarah Aspin, la prima a dare l'allarme - lo hanno messo in coma farmacologico per aiutarlo a riprendersi. Prego per lui, ma so che potrebbe non risvegliarsi mai".



Blake, 30 anni, è stato per anni in lotta con le tossicodipendenze. L'uomo è conosciuto soprattutto per essere l'ex marito di Amy Winehouse, morta per avvelenamento da alcolici lo scorso luglio, a 27 anni. Blake non era potuto essere presente ai funerali dell'ex moglie in quanto detenuto in carcere a causa di una condanna per furto.



La relazione tra Fielder-Civil e la Winehouse è sempre stata piuttosto turbolenta, al punto che il papà della cantante, Mitch Winehouse, ha incolpato Blake per la tragica discesa della figlia nel tunnel delle droghe.