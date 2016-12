Bob Hoskins: "Lascio, ho il Parkinson"

foto Ap/Lapresse Correlati SUL SET CON ROGER RABBIT 13:00 - Bob Hoskins ha annunciato il proprio ritiro dalle scene a causa del morbo di Parkinson, diagnosticatogli lo scorso autunno. Hoskins è famoso per la semi-animazione del 1988 "Chi ha incastrato Rober Rabbit?", in cui interpretava un detective impegnato a salvare il mondo dei cartoni animati. "Adesso vuole dedicarsi alla famiglia e chiede che venga rispettata la propria privacy" ha fatto sapere l'agente dell'attore. ha annunciato, diagnosticatogli lo scorso autunno. Hoskins è famoso per la semi-animazione del 1988 "", in cui interpretava un detective impegnato a salvare il mondo dei cartoni animati. "Adesso vuole dedicarsi alla famiglia e chiede che venga rispettata la propria privacy" ha fatto sapere l'agente dell'attore.

Oltre al ruolo di detective nel mondo dei cartoni animati, Hoskins ha recitato in diversi film tra cui "Brazil" (1985) di Terry Gilliam, "Hook" di Steven Spielberg (1991) e fu Nikita Khrushchev in "Il nemico alle porte" (2001) di Jean-Jacques Annaud. Il suo ultimo ruolo è stato in "Biancaneve e il cacciatore", dove interpretava uno dei Sette nani.



La consacrazione di Hoskins arrivò nel 1988, grazie alla pellicola a tecnica mista "Chi ha incastrato Roger Rabbit?". Nel film interpretava l'investigatore privato Eddie Valiant ingaggiato dall'esuberante Roger Rabbit per spiare l'affascinante moglie Jessica. L'uomo finirà, suo malgrado, nel colorato mondo dei cartoni animati e sarà proprio lui a salvarli dalla Salamoia (fatale per i personaggi cartoon) del perfido Giudice Morton.



Il film fu un vero e proprio successo di pubblico e critica, sbancando al botteghino e vincendo ben tre premi Oscar (miglior montaggio, miglior montaggio sonoro e migliori effetti speciali).



Il New York Times ha inoltre inserito la pellicola nella sua lista dei 1000 migliori film di sempre.