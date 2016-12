Madonna, allarme sicurezza per i concerti russi

foto Ap/Lapresse Correlati A MOSCA SUL PALCO PER LE PUSSY RIOT 12:40 - E' alta l'attenzione per i concerti russi di Madonna. Se quello di Mosca è già passato senza incidenti pur con l'azioni violente contro gli spettatori" per la seconda data a San Pietroburgo. Non è chiaro se l'intenzione di eventuali attentatori è di colpire anche la cantante. - E' alta l'attenzione per i concerti russi di. Se quello di Mosca è già passato senza incidenti pur con l' appello della cantante a favore delle Pussy Riot , le autorità statunitensi hanno diramato un comunicato avvertendo della possibilità di "contro gli spettatori" per la seconda data a San Pietroburgo. Non è chiaro se l'intenzione di eventuali attentatori è di colpire anche la cantante.

Quindi allerta massima da parte di tutti. L'allarme è stato lanciato prima ancora dello show moscovita dove tutto è andato bene, ma la guardia non sarà abbassata fino a quando il mini-tour russo della popstar non sarà finito.



Dal comunicato diffuso non è nemmeno ben chiaro chi dovrebbero essere i protagonisti di questi atti di violenza e per quale motivo dovrebbero metterli in atto.