La testimonial Rihanna "scaricata"

foto Facebook Correlati SEXY SHOW A LONDRA

RIHANNA NAUFRAGA NELLA BIRRA 11:30 - Il nuovo capo della Nivea Stefan Heidenreich non ama Rihanna e non vuole associare a lei l'immagine della propria compagnia: il C&O ha disapprovato pubblicamente la decisione di utilizzare la cantante come testimonial per il 100mo anniversario della casa di prodotti cosmetici. "Le pubblicità con Rihanna sono un no-go, inaccettabili. Non capisco come la Nivea possa essere associata a Rihanna" ha detto il manager 49enne. - Il nuovo capo della Nivea Stefan Heidenreich non ama Rihanna e non vuole associare a lei l'immagine della propria compagnia: il C&O ha disapprovato pubblicamente la decisione di utilizzare la cantante come testimonial per il 100mo anniversario della casa di prodotti cosmetici. "Le pubblicità con Rihanna sono un no-go, inaccettabili. Non capisco come la Nivea possa essere associata a Rihanna" ha detto il manager 49enne.

Heidendreich ritiene che l'immagine da cattiva ragazza della cantante possa rovinare la reputazione della sua compagnia.



La star era apparsa in tale occasione in una serie di pubblicità della compagnia, che era uno sponsor della sua tourneè dell'anno scorso.



"Nivea è una compagnia che è simbolo di fiducia, famiglia, affidabilità" ha aggiunto, precisando che gli spot girati l'anno scorso dalla star non avrebbero mai dovuto essere trasmessi. La risposta di Rihanna? E' arrivata via Twitter: la cantante ha pubblicato una foto di Heidenreich sul suo profilo, con il commento "nessun sottotitolo necessario".