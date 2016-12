"The Avengers 2" già in rampa di lancio

foto Ap/Lapresse 17:12 - Forte dello strepitoso successo strappato al botteghino da "The Avengers", terzo posto nella classifica mondiale di tutti i tempi con oltre 1 miliardo 460 milioni di dollari, la Disney pensa naturalmente al nuovo episodio per il cinema. Ma non solo: in cantiere, annuncia il presidente e Ceo del gruppo Robert Iger, c'è ora anche una serie televisiva dedicata ai super eroi della Marvel che andrà in onda sulla catena Abc. - Forte dello strepitoso successo strappato al botteghino da "The Avengers", terzo posto nella classifica mondiale di tutti i tempi con oltre 1 miliardo 460 milioni di dollari, la Disney pensa naturalmente al nuovo episodio per il cinema. Ma non solo: in cantiere, annuncia il presidente e Ceo del gruppo Robert Iger, c'è ora anche una serie televisiva dedicata ai super eroi della Marvel che andrà in onda sulla catena Abc.

La Marvel, ha spiegato Iger in occasione di una conferenza stampa sui dati trimestrali dell'azienda riportata dalla France Press, ha firmato un contratto esclusivo con Joss Whedon, che impegnerà il regista del fortunatissimo crossover di supereroi "a scrivere e dirigere 'Avengers 2' e a sviluppare una serie basata sui personaggi di Marvel per Abc".



Campione di incassi anche in Italia, dove ha sfiorato i 18 milioni di euro (17.976.577) piazzandosi al terzo posto nella classifica dei film piu' visti della stagione 2011-2012, "Avengers", che come si sa vede riuniti in una sola squadra i mitici Iron Man (Robert Downey Jr), Hulk (Mark Ruffalo), la Vedova Nera (Scarlett Johansson), Capitan America (Chris Evans) e persino Thor (Chris Hemsworth), è uscito sugli schermi di mezzo mondo alla fine di aprile (il 27 in Italia) e un po' in ritardo (il 4 maggio) negli Usa. E un po' dappertutto è stato subito boom.



Squadra che vince non si cambia: Whedon ha scritto e girato il primo film, miracoloso anche perche' ha consentito alla Disney di recuperare il fiasco di "John Carter", il filmone d'avventura diretto da Andrew Stanton (regista di tanti successi da Toy Story a Nemo e Monster & Co) che è costato alla casa di produzione americana perdite per 200 milioni di dollari (anche in Italia è stato un flop con 2,6 milioni di euro di incassi totali).



Da Iger infine qualche anticipazione sugli altri film della Marvel in uscita: un nuovo episodio di Iron Man, a maggio 2013, un nuovo episodio di Thor ("The Dark World") a novembre 2013, e anche un nuovo Captain America per l'aprile del 2014.