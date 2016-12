J.Lo va alla guerra con il suo autista

foto Ansa

13:16

- Jennifer Lopez ha citato in giudizio il suo autista, il 42enne Hakob Manoukian, per estorsione e diffamazione e ha chiesto un risarcimento di 20 milioni di dollari. La cantante sostiene di essere stata ricattata dal dipendente che le avrebbe chiesto oltre 2 milioni dollari per non rivelare i suoi segreti e le indiscrezioni origliate nell'auto. L'uomo da parte sua aveva ancor prima querelato la donna per essere stato "costretto a dimettersi".