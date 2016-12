Kanie, canzone per Kim la "perfect bitch"

foto Olycom Correlati KIM, VENERE TRA LE ONDE

CON KANYE KIM TORNA BIANCA 13:01 - Belli, famosi e innamorati. Kanye West e Kim Kardashian fanno coppia fissa da un po' e ora lui ha deciso di dedicarle un nuovo brano. Ma siccome il rapper è noto per le sue liriche senza peli sulla lingua, ecco che la canzone si intitola "Perfect Bitch", definendo Kim con un termine non propriamente da lord. Ma la Kardashian, sicura che non lo abbia usato in "maniera negativa", si è detta molto lusingata della dedica. - Belli, famosi e innamorati.fanno coppia fissa da un po' e ora lui ha deciso di dedicarle un nuovo brano. Ma siccome il rapper è noto per le sue liriche senza peli sulla lingua, ecco che la canzone si intitola "", definendo Kim con un termine non propriamente da lord. Ma la Kardashian, sicura che non lo abbia usato in "maniera negativa", si è detta molto lusingata della dedica.

In inglese "bitch" significa "cagna", spesso usato in termine dispregiativo e insultante. Pare che nel testo della canzone Kanye parli del corpo giunonico della sua fidanzata tessendone le lodi.



Kim, confidandosi con le amiche, avrebbe spiegato di sentirsi lusingata anche perché nella canzone il rapper la metterebbe a confronto con le donne che ha frequentato in passato esaltando la "superiorità".