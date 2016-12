Prove di vita a due per Lady Gaga...

foto Facebook Correlati SUL SET E FESTEGGIA NUDA

I SUOI LIVIDI ARRIVANO SU TWITTER 11:51 - Mentre Lady Gaga sembra sempre più presa dalla sua vita privata. Sul suo social network "Little Monsters", ha infatti pubblicato due immagini piuttosto lontane dal classico stile provocatorio. In una è in piscina (nuda) mollemente abbandonata tra le braccia del fidanzato Taylor Kinney, mentre nell'altra prova un abito da sposa con alcune amiche. - Mentre il suo nuovo album prende forma e il tour prosegue,sembra sempre più presa dalla sua vita privata. Sul suo social network "", ha infatti pubblicato due immagini piuttosto lontane dal classico stile provocatorio. In una è in piscina (nuda) mollemente abbandonata tra le braccia del fidanzato, mentre nell'altra prova un abito da sposa con alcune amiche.

La differenza fondamentale è nell'atmosfera delle due immagini. Non c'è traccia di provocazione, voglia di stupire o altre delle caratteristiche tipiche del modo di proporsi di Gaga.



La foto in piscina è infatti molto semplice e tenera, e la nudità della popstar passa in secondo piano rispetto alla sensazione di abbandono che trasmette.



Mentre per quanto riguarda l'abito da sposa, a colpire è la semplicità. Miss Germanotta ha già indossato in passato abiti nuziali, anche in scena, ma sempre sfarzosi e particolari. Questa volta l'abito è molto "normale", in linea con il suo trucco appena accennato. L'occasione per calarsi in quei panni è stata il matrimonio della sua migliore amica, Vera. Chissà che la prossima volta non sia il suo.