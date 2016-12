Madonna in reggiseno per le Pussy Riot

foto Ap/Lapresse Correlati MATTATRICE A MOSCA

Arriva da Madonna l'ultimo appello per il rilascio delle Pussy Riot, il gruppo di musiciste sotto processo a Mosca in questi giorni per una dissacrante preghiera anti Putin. "Hanno il diritto di essere rilasciate - ha detto durante un concerto a Mosca -. Prego per la vostra libertà". Dopodiché ha cantato "Like A Virgin" in reggiseno mostrando sulla schiena nuda la scritta "Pussy Riot".

Per le tre ragazze è stata chiesta una condanna a tre anni di reclusione. Il tutto per aver inscenato, a febbraio, una "preghiera punk" nella cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca in cui chiedevano alla Vergine di liberare il Paese da Vladimir Putin.



E Madonna non si è tirata indietro, mostrando tutto il suo appoggio proprio a Mosca, in "casa" di Putin. Poco dopo il suo intervento dal palco dello stadio Olimpisky è partita una originalissima versione della sua hit storica. Madonna ha cantato con le spalle in modo da far leggere al pubblico la scritta sulla sua schiena nuda. In testa un panno scuro, secondo l'agenzia Interfax, un passamontagna a imitazione di quelli indossati dalla band secondo i Tweet di molti presenti.



Intanto il tribunale di Khamovniki ha annunciato che il verdetto sulla punk band anti Putin verrà pronunciato il prossimo 17 agosto.