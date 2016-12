Jovanotti alla conquista dell'America

foto Ufficio stampa Correlati UNA SERA A CENA CON BOLLE E JOVANOTTI

10:00 - Jovanotti sbarca in America. L'assalto al mercato più importante (e più difficile) del mondo avviene tramite "Italia 1988-2012", una raccolta di successi con l'aggiunta di quattro pezzi inediti, e di una nuova tournée: dal 12 al 19 agosto e poi in autunno dall'1 al 18 ottobre, si esibirà nelle città più importanti da San Francisco a Los Angeles, passando per Boston e New York.

Per Jovanotti gli Stati Uniti non sono certo un terreno vergine. Per dire, nel 2011 si è esibito nell'ambito di un festival importante come quello di Bonnaroo. E forse è stata proprio la reazione del pubblico in quella occasione a convincere Jova e il suo entourage che era il momento giusto per tentare un'impresa che per un cantante italiano è sempre improba: conquistare il pubblico americano.



Tanto più che Lorenzo non si presenta con romanze e serenate tipiche del repertorio melodico italiano, ma va sfidare gli americani su uno dei terreni loro più congeniali: il rap. Ovviamente alla sua maniera. La raccolta esce negli Usa per l'etichetta ATO di proprietà di Dave Matthews ed è stata curata dal produttore Ian Brennan che ha pescato nel canzoniere di Jovanotti non badando tanto a hit e singoli che hanno spopolato in Italia ma scegliendo pezzi magari meno noti ma più funzionali alla causa.



Le date del tour:

12 agosto San Francisco

13 agosto Los Angeles

16 agosto Vancouver

18 agosto Seattle

19 agosto Portland

1 ottobre Washington

2 ottobre Philadelphia

5 ottobre Boston

6 ottobre New York

8 ottobre Atlanta

9 ottobre Orlando

10 ottobre Miami

12 ottobre Austin

14 ottobre Denver

15 ottobre Minneapolis

17 ottobre Chicago

18 ottobre Detroit.