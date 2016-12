Miley Cyrus, bellezza travolgente e selvaggia

foto Marie Claire Correlati SEXY LOLITA 13:39 - Dimenticatevi la tenera Hanna Montana. Ora Miley Cyrus è cresciuta e posa sensuale per il magazine "Marie Claire", sfoderando un sex-appeal da femme fatale. Fresca di fidanzamento con l'attore Liam Hemsworth, la 19enne svela la sua idea del matrimonio. "La vita è troppo breve, bisogna trascorrerla con la persona che ami - ha confessato - Non mi importa del pezzo di carta, ma del fatto che ci siamo fatti una promessa". - Dimenticatevi la tenera Hanna Montana. Ora Miley Cyrus è cresciuta e posa sensuale per il magazine "Marie Claire", sfoderando un sex-appeal da femme fatale. Fresca di fidanzamento con l'attore Liam Hemsworth, la 19enne svela la sua idea del matrimonio. "La vita è troppo breve, bisogna trascorrerla con la persona che ami - ha confessato - Non mi importa del pezzo di carta, ma del fatto che ci siamo fatti una promessa".

Curve mozzafiato e pose provocanti per Miley Cyrus, che sa come far girare la testa agli uomini. L'ex stellina Disney è cresciuta e - a dispetto dei suoi 19 anni - la sua vita è impegnatissima: un film in arrivo nelle sale il prossimo 17 agosto ("LOL - Pazza del mio miglior amico"), quattro album all'attivo e un fidanzamento ufficiale con l'attore Liam Hemsworth.



"La vita è troppo corta per non stare con la persona con cui vuoi stare - ammette la Cyrus, che precisa di non aver alcuna fretta di sposarsi - Non mi importa troppo del matrimonio o del pezzo di carta, ma piuttosto della promessa che ci siamo fatti l'un l'altra. Inoltre vogliamo avere un fidanzamento lungo".



Un'impegno decisamente "prezioso" quello tra i due. Liam ha infatti regalato alla sua Miley un diamante da 3,5 carati di fine 1800 tagliato a mano, disegnato dal gioielliere dei vip Neil Lane. "Avevamo già parlato del fidanzamento e vidi qualcosa simile online. Pensai che fosse davvero bello, anche se non proprio nel mio stile - confessa Miley, che poi aggiunge - Ma mi piace che questo anello sia antico e abbia una storia, sono felice che non somiglia a nessun'altra cosa che indosso di solito".