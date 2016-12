Annalisa Minetti in gara alle Paralimpiadi

foto LaPresse Correlati DAL PALCO ALLE PISTE DI ATLETICA 12:40 - In gara a Miss Italia con la sua avvenenza, vincitrice del Festival di Sanremo grazie alle doti canore, e adesso anche a caccia di una medaglia nelle prove di atletica leggera della Paralimpiadi. Annalisa Minetti è davvero una donna dalle mille risorse. Affetta sin da bambina da retinite pigmentosa che l'ha resa praticamente cieca, Annalisa si cimenterà sui 1500 metri, di cui detiene il record mondiale. - In gara a Miss Italia con la sua avvenenza, vincitrice del Festival di Sanremo grazie alle doti canore, e adesso anche a caccia di una medaglia nelle prove di atletica leggera dellaè davvero una donna dalle mille risorse. Affetta sin da bambina da retinite pigmentosa che l'ha resa praticamente cieca, Annalisa si cimenterà sui 1500 metri, di cui detiene il record mondiale.

Sin dall'inizio della sua passione, sbocciata nel 2010, Annalisa si è mostrata molto forte nel mezzo fondo e, visto che alla Paralimpiadi non sono in programma gli 800 metri, sua specialità preferita, si è cimentata nei 1.500 con l'aiuto dell'ex mezzofondista Andrea Giocondi, sua guida.



Annalisa punta a un risultato importante, ma è consapevole di essere preziosa anche solo con la sua presenza. "Vorrei sfruttare al meglio l'aspetto mediatico di questi Giochi - ha detto al "Corriere della Sera" -, per far capire alle persone che non lo conoscono che c'è un movimento paralimpico straordinario".