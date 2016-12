Dirotta su Cuba, concerto per non dimenticare

foto Ufficio stampa 11:50 - Un concerto gratuito per non dimenticare. Sarà quello che terranno i Dirotta su Cuba il 13 agosto a Medolla, comune colpito dal sisma in Emilia a maggio. "Il 13 agosto suoneremo per la gente del posto, con lo scopo di regalare loro una normale sera d'estate e un sorriso con le nostre canzoni, ma soprattutto tenere i riflettori accesi sulle necessità primarie dei cittadini" ha spiegato Rossano Gentili, leader della band. - Un concerto gratuito per non dimenticare. Sarà quello che terranno i Dirotta su Cuba il 13 agosto a Medolla, comune colpito dal sisma in Emilia a maggio. "Il 13 agosto suoneremo per la gente del posto, con lo scopo di regalare loro una normale sera d'estate e un sorriso con le nostre canzoni, ma soprattutto tenere i riflettori accesi sulle necessità primarie dei cittadini" ha spiegato Rossano Gentili, leader della band.

A Gentili preme sottolineare che queste necessità "non si sono esaurite solo perché i media trattano meno il problema".



"Vivo nel Modenese da piu' di 10 anni con la mia famiglia. Qui mi sento a casa - continua il musicista -. Anche la musica può contribuire non poco e concretamente a restituire alle persone gravemente colpite dal dramma del terremoto la forza e il coraggio di continuare a sognare e non arrendersi".