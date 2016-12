Watson, Murphy o... A chi fruste e manette?

foto Ap/Lapresse Correlati CHI VORRESTI NEL RUOLO DI MR. GREY?

Il super bestseller "Cinquanta sfumature di grigio" diventa un film. Il romanzo erotico di E.L.James, dopo aver venduto 20 milioni di copie, si prepara così a trasformarsi in blockbuster. I bookmaker d'oltremanica hanno già aperto il gioco sui nomi: per il ruolo del tenebroso Mr Grey il favorito è Cillian Murphy e ad interpretare Anastasia Steele dovrebbe essere Emma Watson, che nonostante le recenti smentite resta la numero uno per gli scommettitori.

Secondo la sigla irlandese Paddy Power è già possibile provare a indovinare chi saranno anche i registi. Dietro la macchina da presa, quote alla mano - riporta Agipronews - dovrebbe esserci Chris Weitz (bancato a 7,00) che nel suo curriculum conta già la direzione del secondo episodio della saga di Twilight, da cui la scrittrice ha tratto ispirazione per la sua storia. Per Sofia Coppola si sale fino a 10,00, mentre Quentin Tarantino è piazzato a 40,00.



Per i protagonisti Cillian Murphy, l'irlandese che nell'ultimo capitolo del Cavaliere Oscuro ha avuto il ruolo dello Spaventapasseri è il favorito a 3,00 per interpretare Christian Grey. Se fosse Ryan Gosling il volto di Grey, la quota salirebbe a 6,00. Emma Watson, a quota 3,25, è - nonostante abbia dichiarato recentemente: "non ho ricevuto alcuna proposta" - al primo posto per essere la studentessa Steele.