Elton John: "Madonna? Ormai è finita"

"Il suo tour è un autentico disastro, la sua carriera è finita". E' questa l'opinione di Elton John, ospite di un talk show australiano, su Madonna. "Se avesse avuto un po' di buon senso - aggiunge l'artista - avrebbe fatto un disco in stile Ray of Light e si sarebbe tenuta lontana dalle cose più dance. E invece no: si è voluta mettere in competizione per forza col risultato che sembra una spogliarellista da luna park".

Il giudizio del cantante è tanto sferzante quanto circostanziato. Non mette in dubbio infatti le qualità di Madonna a livello assoluto ma le sue recenti scelte artistiche che, dopo un periodo più maturo, come quello appunto di "Ray Of Light" (1999), l'hanno vista spingersi su territori più dance e giovanilistici.



"Sarebbe stata una cantante fantastica con dei dischi pop dal valore assoluto, una cosa che le riesce in maniera brillante" spiega Elton John. Certo è che i motivi di frizione tra i due si perdono nella notte dei tempi. Il cantautore inglese l'aveva già criticata aspramente nel 2004 per un presunto uso del playback ("Bisognerebbe sparare a chiunque faccia finta di cantare facendosi pagare 134 dollari"), senza contare le recenti frecciate di Madonna a Lady Gaga che di Elton John è stata la madrina del figlio.