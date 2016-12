Minacce di morte per Ellen Page

foto Ap/Lapresse 16:12 - Momenti di paura per Ellen Page. L'attrice è stata infatti minacciata di morte da un fan che, dal mese di giugno, ha postato vari messaggi minatori. A scatenare la rabbia dello squilibrato, innamorato dell'attrice, è la relazione della protagonista di "Juno" con l'attore Alexander Skarsgard. La polizia di Los Angeles sta indagando per individuare il colpevole. - Momenti di paura per. L'attrice è stata infatti minacciata di morte da un fan che, dal mese di giugno, ha postato vari messaggi minatori. A scatenare la rabbia dello squilibrato, innamorato dell'attrice, è la relazione della protagonista di "Juno" con l'attore Alexander Skarsgard. La polizia di Los Angeles sta indagando per individuare il colpevole.

Il pazzo ha postato messaggi inequivocabili, del tenore di "Ho intenzione di uccidere Ellen Page. Consideratela già morta" o "Ellen Page, se continuerai a stare con Alexander Skarsgard, io ti ucciderò in pubblico".



Potrebbero essere anche i semplici deliri verbali di una persona mentalmente instabile o (ancora più atroce) di qualcuno che ha deciso di fare uno scherzo fin troppo pesante. Ma i casi celebri di fan esagitati passati dalle parole ai fatti non mancano e così la polizia sia è subito messa in allarme. Per ora cancellando i tweet incriminati, ma allo stesso tempo indagando per trovarne l'autore.