Vasco: "con Liga ho fatto pace su Facebook"

foto Olycom Correlati IL MATRIMONIO DI VASCO

DALLA PAUSINI ALLA CARRA': SI CANTA PER L'EMILIA 11:17 - Dopo mesi di punzecchiature a distanza, tra Vasco Rossi e Ligabue arriva la pace. E come spesso accade di recente per il rocker di Zocca, il contesto è quello di Facebook. "E' scoppiata la pace tra me e Ligabue - ha scritto Vasco -. Adesso speriamo che scoppi la pace anche tra quelli che continuano a paragonarci". - Dopo mesi di punzecchiature a distanza, traarriva la pace. E come spesso accade di recente per il rocker di Zocca, il contesto è quello di. "E' scoppiata la pace tra me e Ligabue - ha scritto Vasco -. Adesso speriamo che scoppi la pace anche tra quelli che continuano a paragonarci".

Il "Comandante" ha scritto questo post pochi giorni dopo aver aperto alla possibilità di partecipare al concerto per l'Emilia che Ligabue sta organizzando per settembre.



"Liga, tieni pronta una chitarra", aveva buttato lì il 20 luglio il "Blasco" che domenica ha aggiunto: "Liga è della nuova generazione. Io sono di un'altra 'Epoca'. Metterci sullo stesso piano è come buttare nel cesso, dimenticare, dieci anni di miei sacrifici". Il post è stato salutato da oltre 7.000 "mi piace".