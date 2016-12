"Le donne dovrebbero guardare più porno"

foto Getty Correlati IL PRIMO NUDO DI ELIZABETH

IL FASCINO AUSTERO DI LIZ 10:55 - Niente "50 sfumature di grigio" per Elizabeth Olsen. L'attrice non farà parte dell'adattamento del bestseller dell'anno, nonostante le voci circolate in proposito. Ma non perché il ruolo sarebbe stato troppo scabroso. Anzi, semmai il contrario. "Credo che il suo successo sia dovuto al fatto che le donne che lo leggono non hanno mai avuto a che fare con qualcosa di simile - ha detto -. Dovrebbero forse guardare qualche porno". - Niente "50 sfumature di grigio" per Elizabeth Olsen. L'attrice non farà parte dell'adattamento del bestseller dell'anno, nonostante le voci circolate in proposito. Ma non perché il ruolo sarebbe stato troppo scabroso. Anzi, semmai il contrario. "Credo che il suo successo sia dovuto al fatto che le donne che lo leggono non hanno mai avuto a che fare con qualcosa di simile - ha detto -. Dovrebbero forse guardare qualche porno".

Sarà la cosa più normale del mondo ma fatto sta che "50 sfumature di grigio" sembra fare un po' paura. Infatti le giovani attrici finora associate al film in cantiere, per un motivo o per l'altro, sembrano volerne parlare giusto per prendere le distanze.



Prima è toccato a Emma Watson, che pare non aver ancora scelto cosa fare una volta dismessi i panni di Hermione Granger di Harry Potter, e adesso alla minore delle sorelle Olsen. Che però tiene a specificare che non la storia a base di sesso sadomaso a spaventarla. Anzi. Tanto che lei definisce quello descritto nel libro un "sesso per mamme". "Sono d'accordo con un mio amico - ha detto - che facendo una battuta ha detto che le donne che lo hanno apprezzato hanno bisogno di guardarsi un porno".