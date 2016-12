Morandi, attore tra cinismo e cattiveria

- Di nuovo davanti a una cinepresa dopo 40 anni, e per l'unico film italiano in concorso al Festival di Locarno.torna a cimentarsi (con successo) con la recitazione in "" opera seconda di, una sorta di thriller carico di tensione, odio per l'estraneo, violenza repressa pronta a esplodere senza un senso. Con lui nel cast anche

Davvero una seconda giovinezza per Morandi che, dopo il successo come conduttore degli ultimi due Festival di Sanremo, ritrova un'antica passione che sembrava ormai appartenere al passato.A completare il roster d'eccezione c'è anche Cesare Cremonini che qui si è occupato delle musiche . Fausto Mieli (un convincente Morandi) è un cantante di successo che si è ritirato, da una decina d'anni, in un paesino dell'Appennino tosco-emiliano, in una specie di riserva naturale paradisiaca dove però non mancano episodi di bracconaggio (ecco anche il tema della "caccia"). Il motivo della sua "reclusione" è un ictus gravissimo che ha colpito la moglie (Bruni Tedeschi). Fortunatamente gli viene chiesto di fare un concerto per promozione turistica e lui è molto felice anche se la malattia di Moira diventa cattiveria e gelosia.In questo contesto Elia (Germano) e Cosimo (Mastandrea), due fratelli piastrellisti dal grande feeling interpretativo, iniziano un lavoro in casa e sviluppano subito rapporti difficili con la piccola comunità locale. A un certo punto le cose precipitano: il giorno del concerto Fausto non soccorre la moglie che cade a terra per uno spasmo e va ad esibirsi finalmente "libero" anche se con un enorme dolore interiore. Un gruppo di paesani (fra cui cacciatori di frodo che avevano ucciso un lupo ed erano stati visti da Cosimo) crede, o vuole credere, che i responsabili siano gli operai. E qui il senso di morte che attraversa gli episodi si fa realtà."E' stato un ruolo impegnativo - sottolinea Morandi - di questo uomo che sorride sempre, ma poi diventa cinico, disperato, cattivo. Per fortuna mi hanno aiutato gli altri attori, bravissimi, mi sono sentito protetto. Mi sono buttato con entusiasmo dopo le perplessità iniziali, proposte negli anni ne ho avuto ma questa mi ha convinto".