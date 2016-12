"Il fidanzato di JLo va nei club gay"

foto Olycom Correlati CHE BOMBA EROTICA! 11:58 - E' durata solo qualche ora la felicità di Jennifer Lopez per il successo della nuova raccolta "Dance Again... The Hits", in Italia è subito balzata al terzo posto della classifica dei dischi più venduti. Il tabloid "Star" sostiene che il suo fidanzato/ballerino, Casper, sia stato "pizzicato" in un gay sex club. La diva ha subito mobilitato i legali definendo lo scoop "una menzogna". - E' durata solo qualche ora la felicità diper il successo della nuova raccolta "", in Italia è subito balzata al terzo posto della classifica dei dischi più venduti. Il tabloid "Star" sostiene che il suo fidanzato/ballerino,sia stato "pizzicato" in un gay sex club. La diva ha subito mobilitato i legali definendo lo scoop "una menzogna".

Ma come sono andate esattamente le cose? Secondo "Star" il fidanzato di JLo l'avrebbe tradita recandosi in un gay club. Il ragazzo è stato paparazzato davanti ad un peep-show (a metà tra sex shop e luoghi in cui ballano sensuali ragazzi) a New York lo scorso 23 luglio.



Le immagini pubblicate dal magazine in realtà non mostrerebbero nulla. Il ballerino mentre parlava al cellulare nel bel mezzo di Manhattan, in pieno giorno, è entrato in un portone e poi ne è uscito fuori.



Ma questo sarebbe bastato a "Star" per rivendicare la piccante frequentazione di Casper Smart in quel club per soli uomini. Poi per ribadire il concetto il giornale ha mandato un reporter dentro il locale. Descrizione minuziosa di quel che accade durante la serata ma nessun riferimento a Casper.



Per tutta risposta i legali di JLo e Casper hanno sguinzagliato i potentissimi legali che hanno subito mandato una diffida al giornale: "Tutto quello che è stato scritto è falso, maligno e diffamatorio". Non è la prima volta che si sussurra sull'orientamento sessuale del nuovo toy boy di JLo, la quale però ne rivendica sempre le capacità amatorie.