Ale & Franz: "Le nostre voci per Madagascar 3"

foto Olycom Correlati L'INTERVISTA AD ALE & FRANZ

IRONIA E TANTE SORPRESE 11:32 - Ale & Franz hanno presentato al recente Giffoni Experience, a Giffoni Valle Piana, "Madagascar 3 - Ricercati in Europa" nelle sale italiane il 22 agosto. "Abbiamo prestato le nostre voci a questa pellicola appassionante che conterrà, rispetto alle due precedenti, tante novità. Si attraverserà l'Europa, ci saranno personaggi nuovi e il finale è strepitoso", raccontano i due che svelano a Tgcom24 tante altre curiosità sul film. hanno presentato al recente Giffoni Experience, a Giffoni Valle Piana," nelle sale italiane il 22 agosto. "Abbiamo prestato le nostre voci a questa pellicola appassionante che conterrà, rispetto alle due precedenti, tante novità. Si attraverserà l'Europa, ci saranno personaggi nuovi e il finale è strepitoso", raccontano i due che svelanotante altre curiosità sul film.

Nel terzo capitolo della milionaria franchise di “Madagascar”, Alex, Marty, Gloria e Melman sono estremamente determinati a tornare a New York, nel loro Zoo di Central Park. Lasciata alle spalle l’Africa, prendono una deviazione, e riemergono, letteralmente in Europa, a caccia dei pinguini e degli scimpanzé che intanto sono riusciti a forzare la banca di un Casinò di Monte Carlo.



Ben presto gli animali verranno scoperti dall’ufficiale del controllo animali francese, Capitaine Chantel DuBois (Frances McDormand), la quale non apprezza affatto che animali da Zoo scorrazzino liberamente nella sua città e sarà particolarmente eccitata all’idea di partecipare alla sua prima caccia al leone! Gli animali troveranno la perfetta copertura in un decadente circo itinerante, dove si impegneranno nel reinventare il circo stesso, nello scoprire nuovi talenti ed attrazioni, sempre cercando di tornare vivi a New York!



Per la prima volta in 3D, gli animali di “Madagascar” sono in fuga, si nascondono in un Circo, compiono evoluzioni sfidando la morte e fanno nuove amicizie.