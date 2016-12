I Darkness sfornano le loro "torte calde"

10:11

- Nel 2003 hanno invaso le radio e i canali specializzati con "I Believe In A Thing Called Love", pezzo rock che rinverdiva i fasti del Glam in stile Queen e T-Rex. Poi il declino e lo scioglimento. Adesso i Darkness tornano nella formazione originale per "Hot Cakes", il nuovo album che uscirà il prossimo 20 agosto e saranno di supporto a Lady Gaga nel suo nuovo tour.