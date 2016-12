Il film più grande di tutti i tempi? E' di Hitchcock

foto Ap/Lapresse Correlati VERTIGINI DA CINETECA 10:25 - E' tempo di aggiornare le enciclopedie dello spettacolo. La "Sight & Sound" ha infatti reso nota la sua decennale classifica dei più grandi film di tutti i tempi e, dopo anni di dominio di "Quarto potere" di Orson Welles, in vetta c'è stato uno smottamento. Per almeno i prossimi dieci anni, infatti, a fregiarsi del titolo di "Più grande film di sempre" sarà "La donna che visse due volte" di Alfred Hitchcock. - E' tempo di aggiornare le enciclopedie dello spettacolo. La "" ha infatti reso nota la sua decennale classifica dei più grandi film di tutti i tempi e, dopo anni di dominio di "" di Orson Welles, in vetta c'è stato uno smottamento. Per almeno i prossimi dieci anni, infatti, a fregiarsi del titolo di "" sarà "" di

Un cambio in qualche modo epocale, perché il film di Welles è stato considerato da sempre la vetta più alta raggiunta dalla cinematografia mondiale. Hitchcock dal canto suo è cresciuto in stima nell'ambito della critica anno dopo anno, quando al tempo della loro uscita anche i suoi massimi capolavori hanno dovuto scontrarsi con la diffidenza che il cinema di genere, sia giallo, thriller od horror, incontra da sempre.



Esattamente ciò che è accaduto dal 1958, anno di uscita, a oggi a "La donna che visse due volte", capolavoro interpretato da James Stewart e Kim Novak.



Per quanto riguarda gli altri titoli della top ten, c'è un solo film italiano, il felliniano "8 e 1/2", mentre è uscito "La corazzata Potemkin" di Sergei Eisenstein: che i giudici si siano allineati alla posizione del ragionier Ugo Fantozzi?



I DIECI FILM PIU' GRANDI DI SEMPRE



1) La donna che visse due volte (Htichcock, 1958)

2) Quarto potere (Welles, 1941)

3) Tokyo Story (Yusujiro Ozu, 1953)

4) La regola del gioco (Renoir, 1953)

5) Aurora (Murnau, 1927)

6) 2001: Odissea nello spazio (Kubrick, 1968)

7) Sentieri selvaggi (Ford, 1956)

8) L'uomo con la macchina da presa (Vertov, 1929)

9) La passione di Giovanna d'Arco (Dreyer, 1927)

10) 8 e 1/2 (Fellini, 1963)