Miley senza veli per Liam Hensworth

Un amico fotografo famoso e un fidanzato. Come mettere insieme le due cose? Miley Cyrus lo ha fatto chiedendo a Vijat Mohindra di ritrarla senza veli, con indosso solo un braccialetto di cuoio, per uno scatto da dedicare a Liam Hensworth. Sulla foto si è aperto anche un piccolo giallo: infatti pare dovesse essere privata ma ora è apparsa sul sito ufficiale del fotografo...

Secondo il primo sito che l'ha diffusa online, "Life of the Rich and Famous", la foto sarebbe stata scattata un anno fa, quando Miley aveva compiuto da poco i 18 anni.



Un'immagine che farebbe parte di un intero servizio pensato ad uso e consumo di Hensworth. Peccato che ora il fotografo l'abbia reso, almeno in parte, pubblico. Via libera visto che ormai è passato del tempo oppure una libera iniziativa di Vijat senza il consenso di Miley?



Al momento non sono arrivati commenti da parte dei singoli interessati. Non resta che ammirare la foto.