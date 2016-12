Victoria in vasca, si prepara al sadomaso...

foto Glamour Correlati CHE SEX APPEAL! 12:03 - Coperta solo dalla schiuma in una vasca da bagno, in versione segretaria super sexy e mentre assapora un gelato in slip. Victoria Beckham mostra tutto il suo sex appeal al magazine "Glamour" Usa che le dedica la copertina e spiega perché non sorride mai: "E' stata la moda a rubarmi il sorriso, da quando ho questa immagine fashion ho messo una corazza". - Coperta solo dalla schiuma in una vasca da bagno, in versione segretaria super sexy e mentre assapora un gelato in slip.mostra tutto il suo sex appeal al magazine "" Usa che le dedica la copertina e spiega perché non sorride mai: "E' stata la moda a rubarmi il sorriso, da quando ho questa immagine fashion ho messo una corazza".

Tra cinque anni l'ex Spice Girl mogliettina premurosa di David si vede "felice" con una carriera sempre al top, un marito, i figli, e perché no "mai dire mai su un altro bebè".



D'altronde la storia con il bel calciatore procede a gonfie vele, e lui c'è sempre nei momenti di bisogno: "Quando ho lanciato la mia linea di moda ero molto agitata, mi ha telefonato la sera prima, e appena ho detto, 'Io voglio che tu venga con me, voglio un abbraccio', lui è subito corso da me, è stato molto bello averlo lì".



E chissà che Victoria non abbia trovato nel fenomeno letterario del momento le vie per ravvivare il menage famigliare. La Beckham ha infatti recentemente postato un messaggio nel quale affermava di essere ormai a metà lettura di "50 sfumature di rosso", il secondo capitolo della saga a base di sesso sadomaso inaugurata da "50 sfumature di grigio".



"Ho comprato il libro anche a mia mamma! - ha scritto posh spice -. Ma ogni volta che prova ad affrontare il tema con me cerco di evitare l'argomento. Non voglio parlare di sadomaso con mia mamma!".