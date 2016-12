Mezzogiorno: "Riparto dopo tanto dolore"

foto LaPresse Correlati ATTRICE SENSUALE 10:02 - Gli ultimi due anni per Giovanna Mezzogiorno sono stati i più tristi e i più felici. Prima ha perso l'adorata mamma, poi l'arrivo inaspettato di due bellissimi gemelli (Leone e Zeno). Adesso l'attrice 37enne è pronta a ripartire, al cinema, con il nuovo film "Vinodentro" di Ferdinando Vicentini Orgnani e a "Tu Style" racconta: "Dopo tanto dolore e molto amore rieccomi qua". - Gli ultimi due anni persono stati i più tristi e i più felici. Prima ha perso l'adorata mamma, poi l'arrivo inaspettato di due bellissimi gemelli (Leone e Zeno). Adesso l'attrice 37enne è pronta a ripartire, al, con il nuovo film "" di Ferdinando Vicentini Orgnani e a "" racconta: "Dopo tanto dolore e molto amore rieccomi qua".

"Ho avuto un periodo buio, tristissimo - racconta l'attrice -. E' stato pesante, ho perso mia madre, la vita toglie delle cose e poi le restituisce. A me ha tolto molto e restituito tantissimo. Ho incontrato Alessio (operatore cinematografico, ndr) mi sono innamorata e ho avuto due bambini. Adesso riprendo a lavorare. Recitare per me è stato sempre molto importante, da quando ho vent'anni".



Ma Giovanna non si sente cambiata: "Sono solo un po' più stanca, pagherei oro per poter dormire. Adesso sono una madre che lavora". La Mezzogiorno ha deciso di portare i bambini sul set del nuovo film, in cui vestirà i panni di una bellissima e misteriosa donna che farà perdere la testa a un wine-writer.