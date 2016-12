Katy Perry: "Uomini, corteggiatemi!"

foto LaPresse Correlati UN DECOLLETE DA CAPOGIRO 13:00 - Dopo le delusioni d'amore, Katy Perry tira fuori le unghie. E anche se l'uomo giusto non arriva, lei non demorde. E dalle pagine di "Elle America" lancia il suo appello: "Voglio un uomo in grado di prendere l'iniziativa". La cantante 27enne vuole un compagno che sia in grado di sedurla e, nonostante la fresca rottura del matrimonio con l'attore comico Russell Brand, dice di credere ancora nell'amore. - Dopo le delusioni d'amore,tira fuori le unghie. E anche se l'uomo giusto non arriva, lei non demorde. E dalle pagine di "" lancia il suo appello: "Voglio un uomo in grado di prendere l'iniziativa". La cantante 27enne vuole un compagno che sia in grado di sedurla e, nonostante la fresca rottura del matrimonio con l'attore comico Russell Brand, dice di credere ancora nell'amore.

Insomma, dopo la fine della sua storia d'amore, Katy ha deciso che nella vita non si farà mettere i piedi in testa da nessuno. E se proprio l'uomo giusto non arriva, non importa: "Non è necessario che ci sia un principe azzurro, per avere un lieto fine nella mia fiaba".



La cantante si rivolge poi ai suoi fan: "Non voglio dire loro come si devono comportare. Spero di essere solo un buon esempio vivendo la mia vita con integrità, ma poi devono decidere con la loro testa".



Intanto il 18 settembre esce "Katy Perry: Part Of Me". Il film documentario verrà proiettato in 36 sale del circuito The Space Cinema, all’interno del palinsesto The Space Extra, dal 18 al 21 settembre. Per maggiori dettagli sulle sale interessate visitate il sito www.thespacecinema.it