I fan di Madonna rivogliono i soldi del concerto

Non si placano le polemiche attorno al concerto di Madonna all'Olympia di Parigi dello scorso 26 luglio. Madonna ha giustificato i fischi e le bottiglie lanciate sul palco al termine dello show di soli 45 minuti come opera "di alcuni teppisti" . Eppure alcuni fan hanno mandato una mail alla società che ha organizzato l'evento, Live Nation, per essere rimborsati "altrimenti ricorreranno alla giustizia".

In una email comune i fan esigono che il loro biglietto, pagato fino a 276 euro, per questo evento eccezionale - una piccola sala di teatro per soli 2.600 spettatori - sia loro rimborsato.



Madonna quella sera era arrivata sul palco del teatro con due ore di ritardo, aveva cantato solo 8 brani e se n'era andata dopo 45 minuti senza nemmeno salutare.



Per la star il ricordo di questo concerto resta "un momento magico". Ma i suoi fan non la pensano allo stesso modo e accusano la Live Nation di averli "ingannati". Per loro la performance di Madonna non era un concerto ma uno "showcase. Credete davvero che le persone abbiano consapevolmente scelto di pagare fino a 35 euro a canzone?", si legge nella email inviata alla Live Nation. E' stata contattata anche l'Associazione in difesa dei consumatori.



Per ora nessuna replica da parte dell'entourage dell'artista ma di certo questa decisione dei fan non spegnerà il fuoco delle polemiche che continuano da giovedì scorso.