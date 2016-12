Ornella Muti: "Ero il sogno degli italiani"

foto Olycom Correlati CON LA FIGLIA NAIKE 10:49 - Ha esordito a 14 anni con i fotoromanzi, poi è diventata un'icona del cinema, tanto che il magazine "Express" la definì "il prodotto più compiuto del desiderio maschio, cattolico e romano". A 57 anni Ornella Muti fa un bilancio della sua vita: tre figli, due ex mariti e oltre 100 film e al settimanale "A" l'attrice confessa: "Ero il sogno degli italiani ma non ci penso, invece ogni tanto fantastico sul mio terzo matrimonio". - Ha esordito a 14 anni con i fotoromanzi, poi è diventata un'icona del cinema, tanto che il magazine "Express" la definì "il prodotto più compiuto delmaschio, cattolico e romano". A 57 annifa un bilancio della sua vita: tre figli, due ex mariti e oltre 100 film e al" l'attrice confessa: "Ero il sogno degli italiani ma non ci penso, invece ogni tanto fantastico sul mio terzo matrimonio".

Nonostante le voci di crisi, la sua storia con il giovane Fabrice Kerhervé procede a gonfie vele: "Non mi piace il termine toyboy, ma è vero che ho amato e amo uomini più giovani di me, cerco una complicità, non solo sessuale. Sto con un compagno che amo moltissimo, ci vediamo poco, mi piace lasciargli spazio, non mi ha mai divertito portare i pantaloni".



Un altro matrimonio in vista? "Il matrimonio, la fiaba, è il sogno che noi donne accarezziamo per tutta la vita". Ornella non si sente una diva: "E' il gioco che ti fa sentire trattata in modo speciale, e poi il cinema è un lavoro di gruppo". Il tempo passa (per lei splendidamente, ndr) e "conviene lasciarlo andare".



Mentre sul recente coming out della figlia Naike, che si è dichiarata bisessuale, sottolinea: "L'hanno massacrata la mia Naike, perché deve importare con chi vado a letto? In Italia tutto diventa gossip e c'è una arretratezza culturale".