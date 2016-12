Bellucci: "Il corpo di un ragazzino? Non è sexy"

foto LaPresse Correlati NUDA MA SOLO SUL SET 09:08 - Monica Bellucci dopo tanti film francesi torna a girare in Italia. E' stato il regista Mimmo Calopresti a chiamarla. "Ai primi di settembre girerò il nuovo film. - dice l'attrice a Chi - E' la storia di un'amicizia, quella fra tre uomini e una donna. Mi piace sperimentare, sono fortunata". Cosa ne pensa dei toy boy? "Non mi dicono nulla sessualmente". dopo tanti film francesi torna a girare in Italia. E' stato il registaa chiamarla. "Ai primi di settembre girerò il nuovo film. - dice l'attrice a Chi - E' la storia di un'amicizia, quella fra tre uomini e una donna. Mi piace sperimentare, sono fortunata". Cosa ne pensa dei toy boy? "Non mi dicono nulla sessualmente".

"Il corpo di un ragazzino - confessa - riconosco che è bellissimo, ma non mi dice nulla sessualmente. Che me ne faccio? Riconosco la freschezza di un ragazzo, ma non riuscirei mai ad avere uno sguardo sensuale nei suoi confronti. Lo vedrei un po' come mio figlio. Un uomo che ha un po' di vissuto sul suo corpo e sulla sua faccia sicuramente ha da raccontarmi molto di più. E' più misterioso. E, di conseguenza, molto più erotico".



E parla del suo rapporto con il marito, l'attore francese Vincent Cassel: "Con Vincent - svela - vivo giorno per giorno. Lo dico sempre: 'Oggi sì, domani non si sa'. Non c'è una legge della felicità". E delle figlie Deva e Leonie, dice: "Se non le avessi sarei una donna a metà. Lo dico senza paura. Ho una femminilità che ha bisogno di passare per la maternità".



Infine qualche considerazione sul mestiere di attrice: "In questo lavoro la fortuna di sperimentare l'hai quando arrivano le proposte. Ciò che mi affascina di più è avere registi che arrivano con proposte che mi sorprendono", tra l'altro, "Per un ruolo - precisa la diva - che non avrei mai immaginato. Non mi crea problemi invecchiare sullo schermo, se il ruolo è bello. La fortuna è che noi attori non andiamo mai in pensione. Se sei pronta a metterti ogni volta in gioco, è bello che il gioco continui".