foto Ap/Lapresse 19:23 - Lo scrittore e sceneggiatore statunitense Gore Vidal è morto all'età di 86 anni. Lo riporta il Los Angeles Times. "Vidal è morto martedì nella sua casa alle Hollywood Hills in seguito alle complicazioni di una polmonite, ha reso noto il nipote Burr Steers", scrive il quotidiano. - Lo scrittore e sceneggiatore statunitense Gore Vidal è morto all'età di 86 anni. Lo riporta il Los Angeles Times. "Vidal è morto martedì nella sua casa alle Hollywood Hills in seguito alle complicazioni di una polmonite, ha reso noto il nipote Burr Steers", scrive il quotidiano.

Da sempre critico con l'establishment letterario e politico, era ammirato come un libero pensatore, su letteratura, cultura e politica. Oppositore della guerra in Vietnam e poi di quella in Iraq, non risparmiava battute verso politici e religione. Vidal amava bere e raccontava di aver provato nella vita, almeno una volta, ogni tipo di droga. Non si è mai sposato e per decenni ha vissuto parte dell'anno a Ravello, con il compagno Howard Austen. In seguito alla morte di quest'ultimo, nel 2005, vendette la villa La Rondinaia, tornando stabilmente a Los Angeles. Nelle sue memorie, Palimpsest', racconta di avere avuto più di mille "incontri sessuali", nulla di speciale, aggiunge, se paragonato a John F. Kennedy e Tennessee Williams.



Nella sua vita non si contano le amicizie di alto livello, come quella con John e Jacqueline Kennedy, Tennessee Williams, Mick Jagger, Orson Welles, Frank Sinatra, Marlon Brando, Paul Newman e Joanne Woodward, Tim Robbins e Susan Sarandon. Collaborò con il regista William Wyler per nella sceneggiatura di "Ben-Hur", e fu spesso ospite in vari show e programmi, dai Simpson alla trasmissione "Rowan and Martin's Laugh-In". Vidal, aveva detto Dave Eggers durante la consegna del National Book Awards (che l'autore vinse nel 2009), "significava tutto per me quando stavo imparando a leggere e scrivere. Le sue parole, il suo intelletto, il suo attivismo, la sua abilità e la volontà di pronunciarsi, ritenere responsabile il suo governo, specialmente, sono stati così di ispirazione che non posso dirlo a parole".