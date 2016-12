foto IberPress Correlati MARILYN INEDITA 09:00 - Mancano pochi giorni al cinquantesimo anniversario della sua morte, ma Marilyn Monroe continua a far parlare di sé. La diva, morta il 5 agosto 1962, sogno proibito di milioni di uomini, amava anche le donne e ha avuto una relazione omosessuale con una 16enne. A rivelarlo è il libro dello scrittore newyorkese Tony Jerris, intitolato proprio "Marilyn Monroe: Il mio piccolo segreto raccontato da Jane Lawrence". - Mancano pochi giorni al cinquantesimo anniversario della sua morte, ma Marilyn Monroe continua a far parlare di sé. La diva, morta il 5 agosto 1962, sogno proibito di milioni di uomini, amava anche le donne e ha avuto una relazione omosessuale con una 16enne. A rivelarlo è il libro dello scrittore newyorkese Tony Jerris, intitolato proprio "Marilyn Monroe: Il mio piccolo segreto raccontato da Jane Lawrence".

Proprio Jane sarebbe la protagonista dell'amore saffico della star. "Ha incontrato Marilyn quando aveva solo 12 anni - ha detto l'autore al sito Radar Online - Sono subito diventate amiche dopo aver condiviso l'esperienza dell'orfanotrofio e aver scoperto di avere vissuto un passato molto simile".



"Jane ha sempre lottato con la sua sessualità, e ne ha parlato spesso con la diva. Lei le diceva sempre: qualunque siano le tue preferenze, questo non conta, l'amore è amore", ha spiegato ancora Jerris.



Secondo quanto riporta il sito, Lawrence nel testo ha ricordato il loro primo incontro. "Il mio cuore batteva all'impazzata mentre mi baciava le cosce, poi si è chinata su di me e mi ha baciata lentamente e molto dolcemente, e dal soggiorno ci siamo spostate in camera da letto", ha raccontato, confermando che la Monroe ha avuto altri incontri omosessuali con Elizabeth Taylor, Marlene Dietrich, Barbara Stanwyck e Joan Crawford.



"Era uno spirito libero e una persona molto aperta", ha ricordato ancora. Le due sono rimaste amiche e poco prima della morte dell'attrice, Jane la invitò a Coronado, vicino a San Diego, preoccupata dalla spirale di alcool e droghe nella quale era finita. Marilyn però rifiutò, e solo una settimana dopo venne trovata senza vita.