Giannini il volto del macho italiano nel mondo

Giancarlo Giannini nasce a La Spezia il primo agosto 1942. Debutta in teatro a diciotto anni con "In memoria di una signora amica", di Giuseppe Patroni Griffi. Negli anni 70 arriva la consacrazione: "Mimì metallurgico ferito nell'onore" (1972). Con i film di Lina Wertmuller spesso in coppia con Mariangela Melato, il volto di Giancarlo Giannini diventa l'icona del maschio italiano e fa il giro del mondo.

E ancora "Film d'amore e d'anarchia ovvero: stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza" (1973, per il quale vince il premio come miglior attore al Festival di Cannes). Film cult "Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto" (1974), "La fine del mondo nel nostro solito letto in una notte piena di pioggia" (1978), "Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova - si sospettano moventi politici" (1978).



Nel frattempo è anche protagonista di "La prima notte di quiete" (1972, di Valerio Zurlini) e in "L'innocente" (1976, di Luchino Visconti). Negli anni 80 lavora a livello internazionale con registi come Rainer Werner Fassbinder ("Lili Marleen", 1981) e Francis Ford Coppola ("La vita senza Zoe", episodio di New York Stories, 1989).



Durante gli anni 90 spazia dai film di azione ("Palermo Milano solo andata", 1995 - "Terra bruciata", 1999) al cinema cosiddetto piu' leggero ("Cervellini fritti impanati", 1996), fino all'impegno civile ("Giovanni Falcone", 1993).



Dopo il 2000 appare più frequentemente nelle fiction per la tv come "Il Generale Dalla Chiesa" o "Il Maresciallo Rocca", ma non manca di di frequentare le grandi produzioni hollywoodiane, come "Hannibal" (2001), "Man on Fire" (2004), "Casino Royale" (2006), "Agente 007 - Quantum of Solace" (2008). E' la voce ufficiale di Al Pacino, ma ha doppiato anche Jack Nicholson in "Shining" (1980) e "Batman" di Tim Burton (1989), nelle vesti di Joker.